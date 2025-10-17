Nadační fond Abakus slaví pět let. Do rozvoje paliativní péče investoval téměř 400 milionů korun

Rodinný nadační fond Abakus, který založili zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera, slaví pět let činnosti. Za tu dobu investoval téměř 400 milionů korun do paliativní péče, podpory samostatného života lidí se zdravotním znevýhodněním a změn ve vzdělávání.
Abakus svou činností navazuje na více než desetiletou filantropii svých zakladatelů i práci někdejšího Nadačního fondu Avast. Jako nezávislá rodinná nadace se přitom zaměřuje zejména na strategické programy s měřitelným dopadem. „Naší snahou není jen poskytovat finance, ale vytvářet prostředí, kde se partneři mohou propojovat, sdílet zkušenosti a tvořit know-how pro systémové změny,“ řekla ředitelka fondu Libuše Tomolová.
Ve zdravotní oblasti Abakus pomohl rozšířit paliativní péči v domovech pro seniory a společně s Českou společností paliativní medicíny vybudoval síť praktických lékařů, kteří patří k odborníkům v této oblasti. Lidem se zdravotním znevýhodněním pak fond pomohl na cestě k větší samostatnosti, například prostřednictvím Akcelerátoru osamostatňování nebo rozvoje komunitní péče o dítě s postižením formou takzvaného homesharingu. Ve vzdělávání zase Abakus podpořil iniciativy jako Eduzměna či Učitel naživo, které zlepšují klima ve školách a posilují spolupráci mezi pedagogy, žáky i zřizovateli.
Významnou novinkou je pro Abakus spuštění dlouhodobého programu Storytelling, jenž má pomoci vyprávět příběhy, které otevírají složitá společenská témata. Pilotní výzva přinesla 11 projektů – od dokumentu o homesharingu přes podcastovou sérii Náraz o začínajících učitelích až po kampaň Jsme ti druzí, která otevřela téma sourozenců dětí se zdravotním znevýhodněním a získala přes 2,4 milionu zhlédnutí.
„Nelehké příběhy potřebují publikum a změna potřebuje komunitu. Storytelling je pro nás cestou, jak našim partnerům pomoct získat obojí. První pilotní ročník grantové výzvy nám potvrdil, že tento přístup funguje, a proto nyní připravujeme koncept druhého. Sbíráme další zpětnou vazbu a už dnes víme, že se zaměří na audiovizuální tvorbu, která se ukazuje být velmi žádaná i nosná, a bude otevřená širšímu okruhu zájemců,“ doplnila Kateřina Hálová, členka správní rady Abakusu.
Abakus nově spolupracuje i s platformou The School for Moral Ambition (SMA), která usiluje o přesměrování talentu a zdrojů z komerční sféry k řešení společenských výzev. Na rozvoj mezinárodního vzdělávacího projektu Circles od SMA nyní fond přispěl částkou 1,2 milionu korun. „Morální ambice je touha být mezi nejlepšími – jen podle jiného měřítka úspěchu. Je to spojení idealismu aktivisty s neúnavným pragmatismem podnikatele,“ uzavřela Julia van Boven, spoluzakladatelka SMA.