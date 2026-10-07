Nabízí klid pro práci a vmžiku se umí „zneviditelnit“. Český FUSEBOOX představil na DesignBloku inovativní výsuvný prostor

Vypadá jako vestavěná skříň, ale není to vestavěná skříň. Je to FUSEBOOX, unikátní modul, který se „na požádání vysune do místnosti jako akusticky izolovaný pracovní či tvůrčí prostor a poté zase zmizí v interiér“.
Za jeho návrhem stojí architekt Vojtěch Kolínský. S nápadem přišel již v roce 2022, ale své premiéry se dočkal teprve nyní na právě probíhajícím DesignBloku. „Byty se mohou zmenšovat, ale naše potřeba mít prostor, kde se můžeme soustředit, pracovat a tvořit, se nezměnila. Proto vznikl FUSEBOOX,“ komentuje vlastní novinku.
Jak již bylo uvedeno, hlavní výhodou Kolínského modulu je jeho „skladnost“. Jako takový je integrován do architektury interiéru, aniž by si jej člověk „na první dobrou“ všiml. Po vysunutí nicméně nabízí dostatek prostoru pro práci, učení, osobní tvorbu nebo jen prostý odpočinek. „Vícevrstvá akustická konstrukce v kombinaci s utěsněnými kontaktními hranami omezuje rezonance a dozvuk, zároveň izoluje interiér od okolního hluku a omezuje prostup zvuku ven. Výsledkem je vyvážené akustické prostředí pro poslech a nahrávání hlasu i hudby, konferenční hovory a další využití, kde záleží na kvalitě zvuku,“ dodává architekt a zakladatel FUSEBOOXu s tím, že výroba probíhá v Česku a produkt samotný lze přizpůsobit konkrétním potřebám i interiéru.