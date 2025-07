Na Nový Zéland do Hobitína, na Trosky kvůli počítačové hře. Kingdom Come: Deliverance 2 mění turismus v Česku

Filmoví fanoušci jezdí na na Nový Zéland kvůli tomu, že se zde natáčel Pán prstenů, na Island zase kvůli místům, kde vznikal seriál Hra o trůny. V Česku zase změnil chování některých turistů druhý díl českého středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance, jak ukazují nově zveřejněná data. Hra, které se prodaly už přes tři miliony kopií, totiž výrazně zvýšila návštěvnost v místech, kde se odehrává. Týká se to hlavně Kutné Hory, Suchdola a zříceniny hradu Trosky.





“Největší skok zaznamenal městys Suchdol u Kutné Hory – toto donedávna poměrně málo známé místo se stalo předlohou pro fiktivní středověkou vesnici zasazenou do posázavské krajiny. Jen v dubnu sem zavítalo o 45 % návštěvníků více než ve stejném měsíci předchozího roku. Zvláště v tomto případě lze předpokládat, že zvýšený zájem o objevování místních památek a okolí způsobil právě efekt Kingdom Come,” informoval operátor O2.

Operátor využil pro analýzu agregovaná a anonymizovaná data z dubna až června letošního roku, a to za využití O2 Geodata. Prezentace je k dispozici zde.

“Počty návštěvníků vzrostly i v místech, která se těší zájmu turistů dlouhodobě. Do Kutné Hory, někdejšího středověkého centra těžby stříbra, dorazilo letos v dubnu o téměř 30 % více tuzemských turistů než loni. To je pro představu meziroční měsíční nárůst o zhruba 22 tisíc lidí. Návštěvnost hradu Trosky, jednoho z ikonických míst příběhu, se pak v tomto měsíci meziročně zvýšila o 22 %,” doplnil O2.

Hru hrají především mladí lidé, u nich je zájem o výlety ze hry nejvyšší. Podle zveřejněných dat se v Suchdole počet mladých lidí do 25 let v období dubna až června meziročně zvýšil o 310 %, v Kutné Hoře o téměř 250 % a na hradě Trosky pak o 290 %.

Kutná Hora ve hře Kingdom Come: Deliverance II Autor: Warhouse Studios

“S ohledem na fakt, že jde o nejúspěšnější českou počítačovou hru, která si získala popularitu nejen v tuzemsku, ale po celém světě, je velmi pravděpodobné, že zájem domácích i zahraničních hráčů poznat na vlastní oči místa, kde Jindřich ze Skalice prožívá svá dobrodružství, ještě vzroste. Ostatně dnes zveřejněná data to potvrzují. Hra má obrovský potenciál zviditelnit Česko ve světě, a to i mezi skupinami návštěvníků, které bychom běžnými kampaněmi jen těžko oslovili. Plně si tuto skutečnost uvědomujeme a s tímto fenoménem aktivně pracujeme. Autentická atmosféra Kingdom Come: Deliverance je fantastickým způsobem, jak představit Česko světu,” uvedl František Reismüller, ředitel CzechTourism.

Česko ostatně Kingdom Come používá k propagaci České republiky jako skvělé destinace pro turismus. Do země například byla pozvána delegace novinářů a influencerů z Japonska či Tchaj-wanu, což souvisí i s naší prezentací na Expo 2025 v Ósace.

Pozitivní ohlasy jdou také z Národního památkového ústavu, který se zmínil o návštěvnosti hradu Trosky. “Rekordní zájem jsme zaznamenali hlavně v jarních měsících, například květnová návštěvnost byla nejvyšší za celou dobu, kdy je Státní hrad Trosky zpřístupněn veřejnosti. Prohlédlo si ho přes 16 tisíc návštěvníků oproti loňským deseti tisícům. Mění se také skladba návštěvníků – přichází větší počet mladých lidí, kteří vnesli i nové aktivity – hrají zde kostky, nebo spontánně zpívají na pódiu, čímž přenáší herní fikci do reality,” popsala Lucie Bidlasová z NPÚ.