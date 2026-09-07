Na Hedviku už čekat nemusíte. GLS začíná doručovat balíky po celém Česku i v sobotu, počet vlastních boxů chce zvýšit na tři tisícovky

Zatímco sova Hedvika Harryho Pottera zvládala doručovat zásilky kdykoli, v reálném světě na víkendové balíky dosud často čekáme až do pondělí. To se ale nyní mění. Společnost GLS spouští od pondělí 7. září sobotní doručování zásilek za standardních podmínek do svých výdejních GLS Parcel Boxů po celém Česku, kterých je nyní už více než dva tisíce.
Ze sobotního doručení by měli těžit jak nakupující, tak e-shopy. „Koncoví zákazníci nemusejí čekat do pondělí, ale mohou zboží zakoupené na konci pracovního týdne využít už o víkendu. Nakupující totiž stále častěji řeší nákup impulsivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity. Především pro menší e-shopy znamená možnost víkendového doručení zajímavou konkurenční výhodu,“ říká šéf GLS v Česku Petr Pěcha.
Nepostradatelný pomocník, který ale mnohdy kazí veřejný prostor. Obliba výdejních boxů stoupá, pětině Čechů jejich vzhled vadí
GLS v současnosti prochází rychlou expanzí. Zatímco před dvěma lety měla společnost jen 250 vlastních boxů, před několika týdny zprovoznila box s pořadovým číslem dva tisíce. Celkem tak doručuje na zhruba 6,5 tisíce míst. „Poptávka po nových boxech navíc nepolevuje, v rozšiřování sítě proto budeme dále pokračovat. Zhruba za půl roku bychom rádi měli alespoň tři tisíce boxů po celé České republice,“ dodává Pěcha s tím, že vše má probíhat ve spolupráci s obcemi a s ohledem na vhodné umístění daných zařízení.
Cílem je, aby domácnosti měly nejbližší výdejní box do pěti minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. Takovou možnost mají nyní podle podzimního průzkumu Instant Research pro GLS zhruba tři pětiny lidí, více než čtvrtina má box do deseti minut.