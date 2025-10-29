Musk spustil vlastní verzi Wikipedie. Články píše AI, má „ukazovat pravdu a nic než pravdu“ a jednou ji chce vyslat do vesmíru

Výstřední americký miliardář a současně i nejbohatší člověk světa Elon Musk spustil tento týden svoji vlastní verzi Wikipedie. Nese název Grokipedia, přičemž její obsah generuje, jak ostatně vyplývá z jejího pojmenování, Muskova umělá inteligence (AI) Grok.
Podle podnikatelova příspěvku na sociální síti X, je Grokovým cílem a cílem Grokipedie zveřejňovat „pravdu, celou pravdu a nic než pravdu“. „Nikdy nebudeme dokonalí, nicméně i tak bychom se o to měli snažit,“ dodal šéf Tesly v inkriminovaném postu. Sám prý doufá, že jednoho dne bude moci kopie Grokipedie vyslat na oběžnou dráhu Země, na Měsíc i na Mars.
Sever CNN připomíná, že navzdory Muskovým ambicím je Grokipedia ve srovnání s oblíbenou internetovou encyklopedií v současnosti stále o poznání menší. Zatímco na Wikipedii, respektive její anglické mutaci, je k dispozici na více než sedm milionů článků, jeho vlastní verze jich aktuálně nabízí jen kolem 885 tisíc.
V případě Wikipedie platí, že článek na ní může vytvořit či editovat kdokoliv, u Muskovy Grokipedie, která má podle dostupných informací fungovat zatím jen ve zkušební verzi, je zapojení lidského faktoru poněkud zahaleno tajemstvím. Dle CNN mají mít uživatelé nicméně možnost odeslat zpětnou vazbu, pakliže narazí na nějaké nesrovnalosti.
Server si zároveň všímá, že Grokipedie vykresluje samotného Muska, který platí za známého kritika lidí s liberálnějším smýšlením, poněkud nepřekvapivě, ve zcela odlišném světle, než jak o něm píše „konkurenční“ Wikipedie.
V původním článku je čtyřiapadesátiletý podnikatel pocházející z Jihoafrické republiky popisován jako „polarizující člověk“, který byl „kritizován za vědecky nepodložená a zavádějící prohlášení, včetně dezinformací týkajících se covidu 19, a který propaguje konspirační teorie a souhlasí antisemitskými, rasistickými a transfobními komentáři“.
Grokipedie oproti tomu o excentrickém miliardáři hovoří jako o osobě, „jejíž vliv podnítil širší debaty o technologickém pokroku, demografickém úpadku a institucionálních předsudcích“.