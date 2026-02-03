Mrazivý leden srazil v Česku prodeje ojetin, jejich ceny ale nadále rostou

Letošní tuhá zima s sebou přináší celou řadu vedlejších efektů. Mrazivé dny s teplotami pod dlouhodobým normálem mají neblahý vliv třeba na trh ojetých vozů, v rámci něhož byl leden druhým nejhorším prvním měsícem roku od dob covidu. Zatímco loni nového majitele našlo 59 430 ojetin, letos to bylo jen 51 457 vozů, tedy meziročně o 13,5 procenta méně. Uvádí to analýza skupiny Aures Holdings, provozovatele sítí AAA AUTO a Mototechna.
Z ní dále vyplývá, že lednový propad byl poněkud nerovnoměrný. Právě společnost AAA AUTO hlásí druhý nejlepší leden za 34 let existence, přičemž prodeje na Slovensku a v Polsku zaznamenaly nové rekordy. „Pokles prodejů na středoevropských trzích se týká zejména individuálních prodejů, naopak zavedené velké autobazary dokážou svým zázemím a zárukám na technický stav přilákat zájemce i během tuhé zimy,“ míní šéf Aures Holding Petr Vaněček. Osobně nákup auta v zimě vřele doporučuje: „Takový studený start při teplotách hodně pod nulou vypoví o technickém stavu vozu hodně. A nejde zdaleka jen o funkčnost baterie, ale i mnoha dalších komponent.“
Zatímco prodeje ojetin až na výjimky klesly, ceny se naopak, navzdory očekávání analytiků, vydaly opačným směrem. V porovnání s loňským lednem zdražila ojetá auta o 13,3 procenta na průměrných 323 500 korun. Nutno navíc podotknout, že blížící se nástup jarní sezony na tomto trendu pravděpodobně nic nezmění. Průměrné stáří ojetého vozu zůstalo letos stejné jako před rokem, tedy 12 let.
Největší posun zaznamenal sekundární trh v oblasti karosářských variant. Zatímco před rokem měly vozy typu SUV na trhu 20procentní podíl a byly až na třetím místě za vedoucími kombíky a druhými hatchbacky, letos se pořadí převrátilo.
Ovšem co se týká jednotlivých značek, jsou Češi konzervativní a pořadí na prvních sedmi příčkách z TOP10 zůstává stejné. Stále vede Škoda se čtvrtinovým podílem, následuje VW, Ford, BMW, Mercedes, Audi a Peugeot. Osmou a devátou příčku si prohodily Hyundai s Renaultem, desátý zůstává Citroën.