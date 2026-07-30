Mironet posílá na Ukrajinu techniku za milion korun. Počítače pomohou školám i dětem s Downovým syndromem

Válkou zasažené Ukrajině nepomáhá jen vojenská technika nebo humanitární pomoc. Důležitou roli hraje také počítačové vybavení, které dětem umožní pokračovat ve vzdělávání. Projekt Počítače dětem společně s firmou Mironet a Nadačním fondem IT people proto z logistického centra v Nupakách odeslal devět palet výpočetní techniky. Za účasti velvyslance Vasyla Zvaryče předal ukrajinské delegaci celkem 282 počítačů a 257 monitorů v hodnotě 990 tisíc korun.
Samotná technika má hodnotu téměř 600 tisíc korun, dalších 390 tisíc korun představují náklady společnosti Mironet na profesionální diagnostiku, čištění, repasi a kompletní přípravu k přepravě. Smlouva o daru byla uzavřena s Nadačním fondem POMOC UKRAJINĚ, který rovněž zajišťuje dopravu. Podle ekonomického úseku ukrajinského velvyslanectví bude část počítačů předána organizaci podporující rodiny a děti s Downovým syndromem v Kyjevě, která zajistí jejich distribuci do dalších poboček po celé Ukrajině. Zbývající vybavení zamíří do charkovských základních a středních škol.
„Každý funkční počítač má v dnešní době obrovský smysl, ale v oblastech zasažených válkou to platí trojnásobně. Pro děti s Downovým syndromem i pro žáky v charkovských školách je tato technika často jediným mostem ke vzdělávání, rozvoji samostatnosti, terapii a kontaktu se světem,“ uvádí zakladatel Mironetu a projektu Počítače dětem Robert Novotný.
Podpora Ukrajiny je součástí dlouhodobé činnosti zmíněného projektu. Už v roce 2023 bylo prostřednictvím Nadačního fondu IT people odesláno 130 kusů techniky do oblastí zasažených válkou, jako jsou Borodanka, Bobrovice či Žažkiv. Letos pak zamířilo dalších 15 notebooků do Černihivského centra sociálně rehabilitační péče.
Celkově přitom projekt Počítače dětem dosud repasoval techniku v hodnotě přesahující 175 milionů korun. Mezi jeho dlouhodobé partnery patří například společnosti Sportisimo, Aumovio, Ronal nebo ExxonMobil, které do projektu pravidelně věnují vyřazenou, ale plně funkční techniku k repasi.