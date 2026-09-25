Mironet nahradil AI agenty specializovaným modelem. Náklady srazil až 343krát

Český e-shop Mironet se stal první firmou v Evropě, která v ostrém provozu nasadila specializovaný rozhodovací model umělé inteligence. Podle vlastních údajů díky němu zařazuje nové zboží do kategorií devatenáctkrát rychleji a za zlomek dosavadních nákladů.
Nový model se jmenuje JEV a vyvinulo ho studio TypeSafe AI, které ho představilo teprve 15. září. Mironet ho nasadil do systému, který automaticky třídí produkty do kategorií. Tuto práci od jara 2026 obstarávali autonomní AI agenti postavení na modelu Claude od společnosti Anthropic. Firma tak jednu část své automatizace přesunula z univerzálních jazykových modelů na úzce zaměřený nástroj.
JEV na rozdíl od běžných jazykových modelů, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude, negeneruje text. Na rozhodovací otázky odpovídá v jediném kroku a výstup vrací jako strukturovaná data, se kterými přímo pracují firemní systémy. Podle Mironetu se tak zpracování sady nových produktů zkrátilo z 32,4 na 1,7 sekundy, tedy zhruba devatenáctkrát. Provozní náklady mají být až 343krát nižší a přesnost o 30 až 40 procent vyšší. Firma zároveň uvádí, že model nehalucinuje. Tyto údaje pocházejí z interního měření společnosti a nebyly nezávisle ověřeny.
„U tisíců rutinních úkonů jsme platili za výpočetní výkon a schopnosti, které vlastně nepotřebujeme,“ říká zakladatel Mironetu Robert Novotný. Velkých jazykových modelů se podle něj firma nevzdává a dál je používá tam, kde mají smysl jejich konverzační schopnosti.