Miliardář Tkáč inicioval vznik nového fondu. Má aktuálně objem 3,5 milionu eur a hledá atraktivní příležitosti v oblasti investičního vína

Pohráváte si s myšlenkou začít investovat, ale nevíte do čeho? A co třeba do vína? Toho francouzského, pochopitelně. Právě na produkci vinařů ze země galského kohouta se totiž specializuje zbrusu nový investiční fond J&T Wine Fund, za jehož vznikem stojí jeden z nejbohatších slovenských byznysmenů a dlouhodobý obchodní partner Davida Křetínského Patrik Tkáč.





„Vína nakupujeme nejčastěji přímo od výrobců či primárních negociantů, ale příležitosti hledáme i na sekundárním trhu,“ poodhaluje strategii zmíněného fondu jeho odborná poradkyně a spoluinvestorka Miroslava Kučeráková.





J&T Wine Fund podle ní aktuálně disponuje objemem zhruba 3,5 milionu eur (přes 87 milionů korun) a čítá na 9 200 lahví. „Vedle červeného vína v portfoliu najdete také Champagne či vína bílá, i ta totiž z hlediska času dokáží prokázat svoji kvalitu a zajistit výnos,“ dodává dále.

Aby mohl zájemce do fondu vstoupit, musí počítat s minimální investicí ve výši jednoho milionu korun. Doporučený investiční horizont je pak pět let, přičemž jako svůj cíl si fond stanovil výnos 10 procent ročně. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AMISTA investiční společnost a kromě Kučerákové se mezi jeho investory řadí i sám Tkáč.