Miliardář Křetínský kupuje pětinu největší německé ocelárny Thyssenkrupp. Svůj podíl chce do budoucna zvýšit

Investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) patřící českému miliardáři Danieli Křetínskému odkoupila 20procentní podíl ve společnosti Thyssenkrupp. Tato firma je v současnosti největším výrobcem oceli v Německu a ve městě Duisburg provozuje největší ocelářský závod v celé Evropě.





Obě společnosti o majetkové změně informovaly v tiskové zprávě, a to bez uvedení jakýchkoliv podrobností o hodnotě celé transakce. EPCG chce ovšem do budoucna svůj podíl v Thyssenkrupp navýšit, a firmy už tedy v současnosti jednají o akvizici dalších 30 procent. Nakonec by měl vzniknout společný podnik, v němž bude mít každá ze stran poloviční podíl.





„Naším cílem je budoucí koncepce, která povede k ekonomické nezávislosti a obchodnímu úspěchu společnosti Thyssenkrupp Steel. Kromě toho chceme splnit požadavky na ochranu klimatu a vyhnout se propouštění. Spolupráce s EPCG demonstruje důvěru obou partnerů v úspěšnou budoucnost našeho ocelářského podnikání,“ řekl Miguel López, předseda představenstva Thyssenkrupp.

Podle Křetínského je dosažení současné dohody prvním krokem k plánovanému strategickému partnerství obou firem. „EPCG úspěšně prošla dynamickými podmínkami v energetickém sektoru, přičemž zůstala finančně silná a nadále roste. Na tomto základě jsme přesvědčeni, že naše koncepce společného podniku vytvoří odolnější pozici pro Thyssenkrupp Steel, protože celý evropský ocelářský sektor projde podobnou transformací jako energetický sektor,“ uvedl Křetínský.

Český podnikatel přitom ze současných vysokých cen energií výrazně profituje. Energetická divize jeho skupiny EPCG totiž podle ČTK loni dosáhla rekordního zisku ve výši 7,3 miliardy eur, tedy skoro 184 miliard korun.