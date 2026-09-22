Mattoni bude vyrábět a prodávat rakouskou limonádu Almdudler

Skupina Mattoni 1873 převezme od ledna 2027 výrobu a distribuci rakouské bylinné limonády Almdudler v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Největší distributor nealkoholických nápojů ve střední Evropě si tím dál rozšiřuje portfolio mezinárodních značek. Firma to oznámila v tiskové zprávě.
Almdudler si společnost Mattoni 1873 vybral kvůli jeho znalosti všech tří trhů a silné obchodní síti v maloobchodě i v gastronomii. Obě firmy jsou rodinné, což podle zástupců obou stran usnadnilo dohodu. „Stejně jako Mattoni 1873 je rodinnou firmou, která staví na tradici a dívá se dopředu v horizontu generací,“ uvedl výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.
Limonádu založil v roce 1957 Erwin Klein a firma je dodnes plně v rukou rodiny. V Rakousku je považována za národní nápoj. Vyrábí se podle původní receptury z 32 alpských bylin, například hořce, bezu nebo meduňky, a tu Mattoni zachová.
Na středoevropské trhy půjde Almdudler Original ve vratných skleněných lahvích, PET lahvích a plechovkách. Do konce roku 2026 budou dodávky zajišťovat stávající distributoři.
Mattoni 1873 je dlouholetým partnerem PepsiCo a vyrábí nebo distribuuje také Schweppes, Dr Pepper, 7UP, Mirindu či Granini. Kromě vlastních minerálních vod, jako jsou Mattoni, Magnesia nebo Poděbradka, vyváží do zhruba dvacítky zemí a zaměstnává přibližně 3 750 lidí.