Manažeři, ajťáci i technici jsou v kurzu. Firmy v létě zvyšovaly nástupní mzdy hlavně lidem, bez kterých se jejich provoz neobejde

Že je léto pro velkou část firem „okurková sezóna“, rozhodně neplatí. I během dovolených jedou na plný výkon, od služeb přes výrobu až po dopravu. Zaměstnavatelé proto dál hledají lidi, kteří udrží jejich provoz v chodu, přičemž právě u těchto klíčových profesí rostly nástupní mzdy nejrychleji. Mezi červnem a červencem se tak nejvíce zvýšily odměny manažerům v gastronomii, a to průměrně o 29,1 procenta na 45 100 korun, výrazně si polepšili i IT specialisté, jejichž nástupní odměna vzrostla o 15,6 procenta na více než 54 tisíc korun, nebo technici v zemědělství, u těch dosáhl nárůst 17 procent.
Vedle gastronomických manažerů rostly nástupní mzdy také dalším vedoucím pozicím, jak ukazují data pracovního portálu JenPráce.cz. Zástupci manažerů si v červenci polepšili v průměru o 22,2 procenta a jejich nástupní mzda se dostala na 49 500 korun. Růst se projevil i u dalších odborných profesí, například u automechanici činil růst téměř deset procent. Firmy tak podle platformy zvyšují odměny především tam, kde potřebují zkušené lidi schopné zajistit plynulý chod provozu i v době prázdninového volna.
„Data ukazují, že si v létě nejvíce polepšily specializované pozice a management. U juniorních rolí firmy vyčkávají na podzim, silnější nárůst nových nástupních pozic očekáváme v září s návratem lidí z dovolených, vypisováním čerstvých náborů personalisty a příchodem maturantů i absolventů vysokých škol na trh práce,“ uvádí CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan s tím, že nástupní odměny nerostly jen u kancelářských profesí.
Žádaní byli i pracovníci ve výrobě, obsluha strojů nebo dělnické profese, které tvořily největší část zveřejněných nabídek. Firmy přitom nejčastěji hledaly uchazeče se středoškolským nebo odborným vzděláním zakončeným maturitou, na které mířila zhruba třetina všech pozic. Výrazný podíl nabídek byl určen také vyučeným pracovníkům a lidem se základním vzděláním.
Vedle mezd zůstávají důležitou součástí pracovních nabídek také benefity. Nejčastěji firmy nabízely příspěvek na stravování, dovolenou navíc či finanční bonusy. Tradičně nejvíce pracovních příležitostí nabízela Praha, následovaná Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. U brigád pak hlavní město hrálo ještě výraznější roli – připadalo na něj více než čtvrtina všech nabídek krátkodobých prací. Celkově ale brigády tvořily v červenci jen pět procent zveřejněných pozic, protože firmy většinu sezonních posil nabíraly už v předchozích měsících.