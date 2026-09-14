Letošní ročník Prague Car Festivalu nabídne halu plnou supersportů i vzácný vůz Hispano-Suiza z roku 1921

Jedná se o jednu z největších výstav zaměřenou na tuning, motorsport, historické i současné automobily a motocykly v rámci celé střední a východní Evropy. A Praha ji bude letos hostit už popatnácté.
Řeč je pochopitelně o nadcházejícím ročníku tradičního Prague Car Festivalu, který se v prostorech letňanského výstaviště uskuteční ve dnech 31. října až 1. listopadu. A právě proto, že se jedná o de facto jubilejní ročník, připravili si organizátoři pro všechny automobilové a motocyklové nadšence hned několik unikátních exponátů a výstav.
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Jedním z největších lákadel je výstava v hale 8, která bude celá věnována supersportovním vozům. „Téměř dvě desítky automobilů, které běžně potkáte spíše na stránkách exkluzivních magazínů nebo sociálních sítích, bude možné během jediného víkendu obdivovat z bezprostřední blízkosti,“ hlásí pořadatelé akce.
K vidění bude například „extrémně upravené“ BMW M4 F82 či unikátní Porsche 964. Oba vozy přijedou do Prahy z Belgie, a to výhradně po vlastní ose. Vedle nich se v Letňanech objeví i originální závodní vůz seriálu DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) Mercedes-AMG GT3, ale také legendární a mimořádně vzácný automobil Hispano-Suiza H6 z roku 1921.
„Pod jeho dlouhou kapotou pracuje řadový šestiválec s objemem 6,6 litru, inspirovaný zkušenostmi s konstrukcí leteckých motorů a disponující výkonem okolo 135 koní. Na svoji dobu šlo o techniku, která posouvala hranice automobilového světa,“ dodávají pořadatelé s tím, že v rámci akce se bude letos vůbec poprvé konat i aukce sběratelských modelů, přičemž k mání mají být „skutečné rarity“.