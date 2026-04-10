Letecká společnost Smartwings obnoví spojení z Prahy do izraelského Tel Avivu

Největší česká aerolinka Smartwings od středy 15. dubna obnoví provoz na pravidelné lince z Prahy do izraelského města Tel Aviv. Toto spojení bylo přerušeno kvůli ozbrojenému konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartoval americko-izraelský útok na Írán.
„Smartwings nadále pečlivě sledují a vyhodnocují bezpečnostní situaci v Izraeli a řídí se oficiálními doporučeními příslušných úřadů. Bezpečnost leteckého provozu je pro skupinu Smartwings prioritou,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Vladimíra Dufková, která zároveň doplnila, že linka bude provozována sedmkrát týdně.
Zhoršená bezpečnostní situace na Blízkém východě měla v uplynulých týdnech zásadní dopad na světovou leteckou dopravu. Aerolinky musely zrušit desítky tisíc letů, přičemž nejvíce to postihlo letecké společnosti ze zemí Perského zálivu, jako je například Emirates, Etihad či Qatar Airways.