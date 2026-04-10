Menu Zavřít

Letecká společnost Smartwings obnoví spojení z Prahy do izraelského Tel Avivu

Jan Boháč
Dnes
Autor: Depositphotos

Největší česká aerolinka Smartwings od středy 15. dubna obnoví provoz na pravidelné lince z Prahy do izraelského města Tel Aviv. Toto spojení bylo přerušeno kvůli ozbrojenému konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartoval americko-izraelský útok na Írán.

„Smartwings nadále pečlivě sledují a vyhodnocují bezpečnostní situaci v Izraeli a řídí se oficiálními doporučeními příslušných úřadů. Bezpečnost leteckého provozu je pro skupinu Smartwings prioritou,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Vladimíra Dufková, která zároveň doplnila, že linka bude provozována sedmkrát týdně.

Přečtěte si také:

Světový dopravní uzel v ohrožení. Válka v Íránu ničí výnosný byznys Emirates a spol., letenky mohou zdražit

Zhoršená bezpečnostní situace na Blízkém východě měla v uplynulých týdnech zásadní dopad na světovou leteckou dopravu. Aerolinky musely zrušit desítky tisíc letů, přičemž nejvíce to postihlo letecké společnosti ze zemí Perského zálivu, jako je například Emirates, Etihad či Qatar Airways.

  • Našli jste v článku chybu?

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomenete si na oblíbené československé motorky z období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Počet obyvatel Země překročil únosnou míru, tvrdí vědci. Současné tempo růstu je podle nich dlouhodobě neudržitelné

Dnes

Takhle vznikala Škoda Favorit: Legendární československé „fáčko“ čelilo šibeničnímu termínu, na spolupráci se Západem se sázelo od začátku

Dnes

Milán is new Dubaj. Superbohatí opouští válkou zasažené Emiráty a míří do severní Itálie, může za to i tamní rovná daň

Dnes

Tykač vsadil na zelenou ocel. Jeho Sev.en Global Investments ji začíná vozit z Norska do Česka, míří na dálnice i do bytů

Včera

Mise Artemis mají vrátit člověka na Měsíc natrvalo. Větším problémem než doprava či technologie však může být lidské tělo

Včera

Až 500krát rychlejší diagnostika poruch. Český Edmund získal 2,5 milionu eur na expanzi své průmyslové AI

Včera

Jak se uzavírá deal za více než čtvrt miliardy: Český Elio Jet si na Floridě vyzvedl zbrusu nový tryskáč. A nás přizval na palubu

8. 4. 2026

Teslu trápí rekordní zásoby neprodaných vozů. Akcie firmy by kvůli tomu mohly klesnout o 60 procent, tvrdí analytici

8. 4. 2026

Havárie tankeru Exxon Valdez: Do moře tehdy vyteklo přes 40 tisíc tun ropy, která zabila nesčetně živočichů

8. 4. 2026

Janoušek z Terminálu Karlín: Nová doba! Šéfové namísto vyšších mezd lákají zaměstnance na firemní stravování. A funguje to