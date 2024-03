Lepší, než to původně vypadalo. Česká ekonomika vloni podle ČSÚ nakonec poklesla jen o 0,2 procenta

Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek zveřejnil aktualizované, a tedy finální údaje ohledně vývoje tuzemské ekonomiky v posledním loňském čtvrtletí a zároveň i během celého roku. A nová data jsou o poznání povzbudivější, neboť z nich vyplývá, že v průběhu závěrečných tří měsíců vzrostlo zdejší HDP o 0,2 procenta meziročně, respektive o 0,4 procenta mezikvartálně. V součtu za rok 2023 se pak ekonomika propadla meziročně jen o 0,2 procenta, ačkoliv podle původních odhadů ze začátku března měl být pokles 0,4procentní.





„Na výdajové straně zaznamenal nejvyšší příspěvek k mezičtvrtletnímu růstu čistý vývoz, což pravděpodobně z velké části souviselo s vývozem dříve rozpracované produkce, především pak v případě automobilového průmyslu,“ prozradil ekonom Komerční banky Jaromír Gec. „To se na druhé straně odrazilo ve výrazně záporném příspěvku změny stavu zásob, který tak vliv čistého vývozu v rámci HDP zhruba kompenzoval. Solidně v závěru loňského roku narostly rovněž fixní investice, což patrně odráželo oživení na nemovitostním trhu a investice vlády do dopravní infrastruktury,“ dodal.





Jak s odkazem na ČSÚ napsala ČTK, k vylepšení finálních čísel přispěla skutečnost, že do nich statistici zapracovali nové údaje za vládní instituce. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je lepší než očekávaný výsledek navíc o to překvapivější, uváží-li se, jak moc Češi během loňského čtvrtého čtvrtletí spořili.

„Míra úspor domácností dosáhla úrovně 21 procent, jak plyne z údajů, které dnes rovněž zveřejnil ČSÚ. To je nejvyšší míra úspor za celé období od roku 2005 s výjimkou posledního čtvrtletí roku 2020 a prvního kvartálu roku 2021. Tato dvě čtvrtletí byla ale mimořádně poznamenána restrikcemi souvisejícími s pandemií covidu, včetně restrikce v podobě uzavření podstatné části kamenných obchodů,“ nechal se slyšet Kovanda.

ČTK připomněla, že loňský 0,2procentní pokles zdejšího hospodářství následoval po dvou letech růstu, ve kterých si česká ekonomika polepšila celkem o 3,5 (2021), respektive 2,4 procenta (2022). V letošním roce by se pak výkon HDP měl do černých čísel znovu navrátit, předpověděl Gec: „Letos podle nás ekonomika poroste o stále skromných 0,8 procenta. Očekáváme, že hlavním zdrojem letošního růstu HDP bude spotřeba domácností, kterou by měl podpořit obnovený růst reálných mezd. K postupnému oživení spotřebitelských výdajů by měla pomoci rovněž vysoká úroveň nahromaděných úspor domácností, stejně tak i současná velmi nízká výchozí úroveň spotřeby.“