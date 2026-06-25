Lehce nabyl, lehce pozbyl? Musk už není dolarovým bilionářem

Trvalo to ani ne dva týdny. Poté, co vesmírná firma SpaceX v polovině června vstoupila na burzu Nasdaq a její akcie se staly veřejně obchodovanými, mohl se její majitel Elon Musk začít chlubit statusem vůbec prvního dolarového bilionáře v historii. Jak už to ale tak na akciových trzích chodí, situace se neustále mění a nic netrvá věčně.
Prostřednictvím nedávného IPO, které bylo rovněž největší v historii, vybrala americká společnost 85,7 miliardy dolarů. Tedy zhruba o 10 miliard více, než její vedení plánovalo. Upisovací cena jedné akcie SpaceX činila zkraje obchodního dne v pátek 12. června 135 dolarů, na konci debutového dne se akcie prodávaly již za částku 161 dolarů, přičemž následující úterý 16. června vyšplhaly dokonce až k 220dolarové hranici. Od té chvíle ale s většími či menšími korekcemi de facto jen oslabují a aktuálně jsou k mání při ceně asi 154,5 dolaru za kus.
Dochází tak na scénář, který předpovídala řada analytiků, podle nichž byla hodnota SpaceX od samého začátku nadsazena. „Přestože jde o mimořádně silnou technologickou společnost s dominantní pozicí v raketových startech a rychle rostoucím Starlinkem, cena akcií už dnes počítá s tím, že se v příštích letech povede téměř všechno. Podle dostupných čísel se firma oceňuje na více než stonásobek loňských tržeb, které se pohybovaly kolem osmnácti až devatenácti miliard dolarů. SpaceX ale zároveň vykázala ztrátu téměř pěti miliard, mimo jiné kvůli začlenění Muskovy AI divize xAI,“ prohlásil před dvěma týdny Václav Kinský ze společnosti Investika.
Klesající ceny akcií SpaceX mají pochopitelně přímý dopad na velikost bohatství samotného Muska. Jeho jmění magazín Forbes aktuálně (ve čtvrtek dopoledne) odhaduje na částku 951,8 miliardy dolarů. Tedy jinými slovy, přestože žebříčku nejbohatších lidí planety vévodí s velkým přehledem i nadále, o status prvního a jediného bilionáře světa přišel. Minimálně v tuto chvíli.