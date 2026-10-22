Lego dobývá pražské Příkopy. Nový unikátní obchod láká na orloj z kostek, vlastní minifigurky i exkluzivní stavebnice

Pražská ulice Na Příkopě má novou atrakci pro malé i velké fanoušky stavebnic. Společnost Lego zde 22. října otevřela v čísle popisném 25 svůj druhý oficiální obchod v Česku. Provozovna o rozloze téměř pět set metrů čtverečních spojuje prodej stavební sady s interaktivními zážitky a modely inspirovanými českou metropolí. Hned u vstupu návštěvníky uvítají velkoformátové modely odkazující na pražskou architekturu a historii.
Nechybí orloj, tramvaj ani postavy inspirované králem Karlem IV. a dvouocasým lvem. Zákazníci si mohou vybírat jednotlivé kostky na stěně Pick & Build, sestavit vlastní minifigurku nebo si ji navrhnout a personalizovat v Minifigure Factory, která je první svého druhu v regionu CEEMEA. V nabídce jsou také stavebnice dostupné výhradně v oficiálních prodejnách Lego či na webu dánské společnosti, například modely z kolekcí Star Wars a Botanicals.
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„Při rozšiřování sítě našich vlastních prodejen dbáme na to, aby každá měla svůj jedinečný charakter a odrážela potřeby místní komunity. V obchodě Lego Store Praha Centrum mohou návštěvníci obdivovat velkoformátové modely z kostek Lego, objevovat nové stavebnice nebo si nechat poradit od našich specialistů. Chceme, aby se u nás stavitelé všech věkových kategorií cítili vítáni a našli inspiraci pro své vlastní tvoření,“ dodává ředitelka divize Lego Retail Marina Edwardsová.
Prodejna je otevřená sedm dní v týdnu a počítá s pravidelnými kreativními workshopy i stavitelskými výzvami. Zákazníci zde mohou využívat také věrnostní program Lego Insiders, v němž sbírají body za nákupy a získávají přístup k dalším výhodám. Nový obchod zároveň přinese 50 pracovních míst.