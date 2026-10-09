Legalizace okrádání turistů, obrovské reputační riziko. Praha zrušila cenové stropy pro taxikáře

Nepoctiví taxikáři jsou problémem, s nímž dlouhodobě bojují města prakticky po celém světě. Výjimkou samozřejmě nebyla ani Praha, která v reakci na časté okrádání turistů schválila první cenovou regulaci taxislužeb už v devadesátých letech minulého století. V srpnu letošního roku pak magistrát hlavního města zvýšil maximální cenu za kilometr jízdy taxislužbou z 36 na 42 korun a nástupní sazbu zvedl ze 60 na nejvýše 70 korun.
Jak ale píše Podnikatel.cz, dva měsíce stará opatření už dnes neplatí. Po desítkách let cenové regulace taxislužeb se magistrát v tichosti rozhodl ji ke konci září zcela zrušit. Toto zrušení přitom odůvodňuje jen rozhodnutím vedení hlavního města Prahy a nijak jej dál nerozvádí.
Využíváte digitální platformy pro objednání taxíků?
Zrušení stropů už tedy silně zkritizoval třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). „Tuto legalizaci možného okrádání turistů považujeme za obrovské reputační riziko pro Prahu, která se jen obtížně zbavovala nálepky města, kde taxikáři okradou každého, kdo jim sedne do auta. Pražští politici by měli usilovat o to, aby se obyvatelé Prahy i její návštěvníci cítili bezpečně. Toto rozhodnutí pražského magistrátu naopak každého zákazníka běžného taxíku ohrožuje,“ uvedl prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.
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Prouza proto radí nejen turistům využívat digitální platformy pro objednání taxíků, k nimž patří například Bolt, Liftago nebo Uber. „Díky digitálním aplikacím každý zákazník dopředu ví, jaká bude konečná cena služby. Navíc může ohodnotit každého jednotlivého řidiče, stejně jako si vybrat cenovou hladinu přepravy podle toho, co je pro něj důležité,“ uzavřel Prouza.