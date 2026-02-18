Turisté a sportovci utratí v Miláně během konání olympiády miliardu eur, naznačuje studie

Každá olympiáda slibuje prosperitu. Zkušenosti s jejím pořádáním v letech minulých nicméně dokládají, že tomu tak mnohdy vůbec není. Jaký konkrétní dopad budou mít právě probíhající Hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, se dost možná ukáže až za několik let. Studie regionální obchodní asociace Assolombarda, z které cituje agentura Reuters, každopádně naznačuje, že by si díky nim ekonomika hlavního města severoitalské Lombardie měla skutečně polepšit.
Podle zmíněné zprávy by se letošní HDP 1,5milionového Milána mělo meziročně zvýšit o 1,7 procenta, tedy o poznání více než vloni, kdy byl jeho růst pouze 0,7procentní. Olympijské hry samotné mají v metropolitní oblasti vygenerovat zhruba 2,5 miliardy eur (téměř 60,7 miliardy korun), což odpovídá přidané hodnotě ve výši 1,045 miliardy (zhruba 25,3 miliardy korun).
„Milán prochází pozitivním obdobím. HDP opět roste solidním tempem, významné události posilují mezinárodní viditelnost města a cestovní ruch pokračuje v expanzi,“ vyzdvihl prezident uvedené obchodní asociace Alvise Biffi. Hry jsou podle jeho názoru „silným katalyzátorem“, který zlepšuje reputaci Milána a urychluje urbanistickou transformaci.
Finanční náklady spojené přímo s jejich pořádáním dosahují v případě tohoto severoitalského města 735 milionů eur (17,8 miliardy korun). Celkem 379 milionů eur (9,2 miliardy korun) bylo vyčleněno na investice spojené s událostí a modernizací infrastruktury, zatímco zbytek putoval na provozní a organizační výdaje. Zároveň se očekává, že útrata návštěvníků, sportovců a personálu dosáhne zhruba jedné miliardy eur (necelých 24,3 miliardy korun), což by mělo dále podpořit místní ekonomiku a služby spojené s cestovním ruchem.
„Jsme nadšeni, že do Milána přijelo tolik zahraničních turistů. Toto jsou nejvíce sledované olympijské hry v historii a jejich dopad bude dlouhodobý,“ nechal se slyšet starosta Giuseppe Sala. Kde k takovému závěru přišel a jakou konkrétní podobu bude slibovaný dopad mít, už nicméně neupřesnil.