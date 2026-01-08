Kryptoburza Coinmate vloni zpracovala obchody za 26 miliard. Do letošního roku vstupuje s novou aplikací

Česká kryptoměnová burza Coinmate vloni zrealizovala obchody v celkové částce více než 26 miliard korun. V současnosti pak spravuje prostředky v hodnotě téměř půl čtvrté miliardy.
Loňský rok se podle spoluzakladatele Coinmate Romana Valihracha nesl mimo jiné ve znamení jisté změny chování na straně investorů. Ti kromě bitcoinu začali ve větším množství investovat rovněž do etherea, jež eviduje meziroční nárůst zájmu o devět procentních bodů, ale i stablecoinů a dalších takzvaných altcoinů.
„Rok 2025 přinesl výrazné oživení trhu. Uživatelé se vracejí k dlouhodobým investicím a rozšiřují svá portfolia,“ podotýká s tím, že počet registrovaných klientů Coinmate se aktuálně blíží hranici 130 tisíc. A protože polovina z nich dnes přistupuje k platformě z mobilu, rozhodli se Valihrach a spol. spustit s novým rokem novou aplikaci, díky níž by každodenní spravování kryptoměn mělo být o poznání komfortnější.
„Cílem bylo umožnit jednoduché a pohodlné používání na mobilu bez stresu. V betě jsme ladili výkon a stabilitu tak, abychom zprovoznili aplikaci s důrazem na jednoduchost nákupu a správy portfolia. Zároveň nezapomínáme ani na své náročnější uživatele, kterým plánujeme postupně přidávat rozšířené funkce během příštího roku. Momentálně očekáváme, že se do aplikace přesune zhruba třetina běžných transakcí,“ přidává se Martin Košťál, člen představenstva Coinmate.