Krnovský start-up vyrábí hliněné nádoby, které šetří vodu. Teď jeho třetinový podíl koupila Kofola

Společnost Kofola se stala třetinovým majitelem krnovského start-up Zahradní OLLA, který vyrábí hliněné zavlažovací nádoby. Ty pomáhají šetřit vodou. Investice do firmy by měla zajistit zvýšení výroby nádob, zájem o ně letos výrazně narostl. Kofola už před několika měsíci firmu podpořila úvěrem v řádu několika tisíců korun, nyní se do ní rozhodla majetkově vstoupit. Vyšlo ji to na milion korun a získala tak podíl 34 procent, oznámila Kofola na svých stránkách.





„Fandíme firmám, které jsou lokální, řízené s nadšením a kompetencí, a jejichž výsledný produkt je šetrný vůči přírodě. Jsem rád, že projekty, jako je OLLA, můžeme podpořit a rozvíjet v našem inkubátoru,“ uvedl Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola.





„Ve smysluplné spolupráci malých a velkých firem vidíme budoucnost. Nejenže to přináší nové impulsy do zavedených procesů, ale obohacuje to i samotné lidi ve firmách. V tomto případě je míra nasazení našich zaměstnanců tak vysoká, že někteří se sami rozhodli do byznysu OLLY zainvestovat i své vlastní peníze,“ dodal.

Zakladatelé start-upu Zahradní OLLA Karel Dufek a Šárka Boček Autor: Zahradní OLLA

Získané peníze využije zlínská firma pro další rozvoj. „Během léta jsme pracovali na rozvržení výroby, skladu, expedice a celkového zázemí Zahradní OLLY. Zároveň jsme dospěli k zásadnímu rozhodnutí zakoupit novou, větší vypalovací pec, která nám umožní navýšit produkci našich výrobků a nachystat si dostatečné skladové zásoby pro jaro 2024,“ řekla spoluźakladatelka firmy Šárka Boček.