Křišťálová Lupa zná letošní vítěze. Osobností roku je investor Barta, dvě ceny získala hra Kingdom Come: Deliverance 2

Včera večer proběhlo slavnostní vyhlášení jubilejního dvacátého ročníku ankety Křišťálová Lupa. O nejzajímavějších a nejoblíbenějších projektech a osobnostech českého internetu rozhodla jak odborná porota, tak i hlasující z řad široké veřejnosti.
V kategorii nástroje a služby získal první místo mapový server Mapy.cz, nejlepším internetovým obchodníkem se stal prodejce elektroniky Alza.cz. Mezi zájmovými weby zvítězila Česko-Slovenská filmová databáze ČSFD.cz, ocenění za nejlepší zpravodajství a publicistiku obdržel web České televize ČT24.
Ze známých osobností cenu získal například youtuber Stejk, jenž vyhrál v kategorii Influencer. Ocenění za nejlepší online video obdržel projekt Fabulace Jana Špačka zaměřený na rozhovory s politiky, a podcastem roku se stal Hype-cast, který zpovídá hosty především z řad celebrit.
Hned dvě ocenění si odnesla populární hra Kingdom Come: Deliverance 2, která zvítězila v kategorii Globální projekty českých tvůrců a Hvězda. Osobností roku se zase stal partner investiční skupiny Pale Fire Capital Jan Barta, který byl spolu se svými kolegy oceněn i v kategorii Projekt roku za záchranu společnosti Groupon.
Anticenu si od odborné poroty tentokrát vysloužila společnost Google za neplacení autorských práv vydavatelům a tvůrcům. Kompletní seznam všech oceněných i finalistů v jednotlivých kategoriích můžete najít na webu Křišťálové Lupy, záznam celého slavnostního večera je pak dostupný na webových stránkách České televize.