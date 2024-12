Křetínskému to konečně vyšlo. Britské úřady českému podnikateli oficiálně schválily koupi Royal Mail za 3,6 miliardy liber

Britská vláda dnes po dlouhém vyjednávání schválila prodej tamní pošty Royal Mail společnosti EP Group, kterou vlastní český miliardář Daniel Křetínský. Transakce s celkovou hodnotou 3,6 miliardy liber (téměř 109 miliard korun) byla podle BBC odsouhlasena poté, co byly dohodnuty některé důležité právní závazky.





Vláda si v Royal Mail ponechá „zlatou akcii“, díky níž bude potřeba její souhlas pro jakékoliv zásadní změny ve vlastnictví společnosti, což se může týkat například lokality sídla firmy. EP Group navíc bude muset zachovat i takzvanou povinnost univerzální služby (USO) za jednotnou cenu. To v praxi znamená, že firma musí doručovat dopisy každý den od pondělí do soboty a balíky každý den od pondělí do pátku.

Právě rozsah zmíněné USO je ale v současnosti předmětem přezkumu britského regulačnímu úřadu Ofcom. Stávající vedení Royal Mail totiž navrhlo omezení dodávek druhé třídy na každý druhý pracovní den, čímž by se mělo ušetřit až 300 milionů liber ročně (přes devět miliard korun), což by mohlo výrazně zlepšit ekonomickou situaci celé firmy.

Ať už to s konkrétními povinnostmi Royal Mail dopadne jakkoliv, pro Křetínského je současná transakce skutečně velkou výhrou, o niž usiloval už mnoho měsíců. Opět se tím totiž posiluje pozice jeho firem na britském trhu, kde aktuálně vlastní třeba podíl ve fotbalovém klubu West Ham United či v řetězci supermarketů Sainsbury.