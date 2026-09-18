Věštec z Omahy končí. Warren Buffett odstupuje z čela Berkshire Hathaway

Legendární investor Warren Buffett končí ve funkci předsedy představenstva společnosti Berkshire Hathaway. Šestadevadesátiletý miliardář, který zmíněnou firmu vedl už od roku 1965, to podle CNBC oznámil v dopise akcionářům. Muž přezdívaný Věštec z Omahy se zároveň s okamžitou platností stává emeritním předsedou, přičemž ve funkci předsedy ho nahradí jeho syn Howard. „Otec Čas vždy vítězí. Naštěstí byl ale ke mně štědrý a dal mi příležitost spatřit, že se Berkshire dostala do bodu, kdy v její budoucnost věřím ještě více než kdykoliv předtím,“ uvedl Warren Buffet.
Odchod z čela představenstva představuje další krok v jeho postupném předávání vedení. Už vloni se funkce generálního ředitele firmy ujal Greg Abel, Buffett ale stále docházel do kanceláře každý pracovní den a Abel s ním pravidelně konzultoval téměř všechna důležitá rozhodnutí. Věštec z Omahy se také podílel na investičních aktivitách firmy, například na nedávném nákupu akcií technologické společnosti Alphabet, která vlastní Google.
Berkshire Hathaway se pod Buffettovým vedením proměnila z upadající textilní továrny v rozsáhlou korporaci s téměř 400 tisíci zaměstnanci, která navíc v loňském roce vykázala provozní zisk ve výši 44,5 miliardy dolarů (asi 918 miliard korun). Během jeho působení zároveň firma dosahovala průměrného ročního zhodnocení 19,7 procenta, což je téměř dvojnásobek výnosu indexu S&P 500.
Buffett opět vydělal „balík“. Jeho Berkshire Hathaway po 16 letech prodala všechny akcie čínského výrobce elektromobilů
Investoři budou nyní sledovat, jak se Abelovi podaří navázat na Buffettovu investiční strategii a jakým způsobem využije rozsáhlé finanční rezervy Berkshire ve výši zhruba 365,5 miliardy dolarů (téměř 7,8 bilionu korun). Slavný investor každopádně svého nástupce veřejně podpořil a uvedl, že Abel již překonal jeho vysoká očekávání. „Společnost je ve vynikajících rukou a těším se, že zůstanu jejím akcionářem,“ uzavřel Věštec z Omahy.