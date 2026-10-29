Komerční banka stihla za první tři letošní čtvrtletí poskytnout o polovinu víc hypoték než vloni

Celkem 2,33 milionu zákazníků, tedy meziročně o 81 tisíc víc, a zároveň 11procentní nárůst objemu poskytnutých úvěrů, jenž v absolutních číslech znamená částku 964,6 miliardy korun. Především ale také o 54,4 procenta víc nově schválených hypoték. Tak vypadají některé z hlavních ekonomicko-byznysových ukazatelů za letošní první tři čtvrtletí, jimiž se ve čtvrtek pochlubila Komerční banka. Během nich skupina zároveň vykázala meziročně o 1,8 procenta vyšší výnosy (celkem 28 miliard korun) a současně o 2,1 procenta nižší provozní náklady (12,5 miliardy Kč).
„Skupina Komerční banky vykázala za prvních devět měsíců roku 2026 velmi dobrou obchodní dynamiku a dosáhla solidních finančních výsledků. Obzvláště mě těší výrazný růst úvěrování a pokračující rozšiřování naší klientské základny,“ pochvaluje si předseda jejího představenstva a generální ředitel Jan Juchelka. „Nadále rovněž těžíme z vynikající kvality aktiv a nízkých nákladů na riziko. Tržní prostředí, charakterizované nižšími maržemi u klíčových produktů, nám však dosud neumožnilo promítnout tento pozitivní obchodní vývoj do odpovídajícího růstu výnosů,“ podotýká Juchelka dále.
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Co se přímo čistého zisku týče, ten meziročně klesl o 2,8 procenta na přibližně 13,2 miliardy korun. Zisk provozní se naopak ve srovnání s loňskými prvními devíti měsíci zvýšil až na nynějších 15,5 miliardy, což značí 5,2procentní nárůst.