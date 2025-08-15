Kofola posiluje v oblasti distribuce, stala se stoprocentním vlastníkem slovenského ASO VENDING

Skupina Kofola, která platí za předního českého nápojového giganta, je zase o něco větší. Tento týden totiž dokončila koupi stoprocentního podílu ve slovenské společnosti ASO VENDING, která na tamním trhu platí za jednoho z největších provozovatelů kávových, jídelních a nápojových automatů.
Transakci, jež znamená spojení dvou úspěšných rodinných firem, nyní formálně stvrdil Protimonopolný úrad Slovenské republiky. ASO VENDING na Slovensku provozuje přibližně osm tisíc výdejních automatů a doplňkových nařízení. Jeho roční obrat činí zhruba 18,8 milionu eur, tedy nějakých 460 milionů korun.
„Akvizice ASO VENDING zapadá do naší strategie rozšiřování a inovací v oblasti distribuce. Věříme, že spojení sil s lídrem na trhu nám pomůže být ještě blíže koncovým zákazníkům, nabídnout jim kvalitní produkty a otevře nám cestu do nových segmentů,“ nechal se slyšet Daniel Buryš, generální ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko, který už loni stál za akvizicí menší, české vendingové společnosti MIXA VENDING.
„Obě firmy mají mnoho společného – rodinné kořeny, blízké hodnoty, desetiletí zkušeností a udržitelné myšlení. Spojení s partnerem, jakým je Kofola, je dalším přirozeným krokem v naší činnosti. Přinese množství vzájemných synergií a možnosti dalšího růstu,“ dodali manželé Soňa a Miroslav Korčekovi, kteří v roce 1992 ASO VENDING založili a společnými silami jej vybudovali do dnešních rozměrů.