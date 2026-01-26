Kofola posiluje svoji přítomnost v Jižní Americe, přikupuje minipivovary v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru

Společnost Alta Fermentación našinec nejspíš znát nebude. Lidé v Jižní a Střední Americe o ní ale v nadcházejících letech dost možná uslyší celkem často, neboť si její vedení dalo za cíl stát se do konce současné dekády přední firmou v oblasti řemeslného piva a nápojů v Kolumbii a Panamě.
Proč máme potřebu o tom informovat? Z jednoho jediného důvodu: na dosažení kýženého záměru se totiž bude podílet i česká Kofola, která se stala novým menšinovým vlastníkem tohoto podniku s více než 400 zaměstnanci a tržbami přes 20 milionů dolarů (asi 414 milionů korun). Skupina podnikatele Jannise Samarase získává v jihoamerické společnosti, produkující mimo jiné řemeslná piva značek La Rana Dorada, Pola del Pub či Sinners, 49procentní podíl.
„Do Latinské Ameriky nás původně zavedla káva,“ říká Samaras s odkazem na dřívější investice Kofoly do kávových farem v Kolumbii a Panamě. „Bylo pro nás důležité získat kvalitní zrno pro naše kávové značky, které distribuujeme primárně do české a slovenské gastronomie a do Adriatiku. Kolumbie a Panama nám ale začala otevírat prostor pro náš další latinsko-americký rozvoj. Akvizicí získáváme tři uznávané minipivovary, kvalitní značky lokálních piv, které jsou jako jedny z mála dostupné v Kolumbii, Panamě a Ekvádoru v čepované podobě, a k tomu síť s téměř 40 autentickými hospodami a kavárnami,“ přibližuje dále.
Kromě zmíněných pivních značek spadají pod Alta Fermentación i kávový brand COLO Coffee či panamská destilérka Pedro Mandinga. Loňská EBITDA společnosti by dle očekávání měla dosáhnout hodnoty kolem čtyř milionů dolarů (necelých 83 milionů korun). Hodnotu transakce, k jejímuž vypořádání dojde podle předpokladů do konce první poloviny letošního roku, se obě strany rozhodly nezveřejňovat.