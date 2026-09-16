Kijonkové fond investuje v San Francisku. Podpořil startup, který chce zkrátit čekání na operace

Investiční fond JSK Investments podnikatelky Simony Kijonkové se zúčastnil Series A kola amerického startupu Andromeda Surgical, v rámci kterého tento „medtech“ vybral celkem 15 milionů dolarů (asi 315 milionů korun). Peníze firma využije na další vývoj své autonomní chirurgické platformy, jejímž cílem je rozšířit dostupnost špičkových chirurgických výkonů, a ve výsledku tak zkrátit dobu, po kterou musejí pacienti čekat na specializované zákroky.
„V Andromedě nás přesvědčila kombinace zkušeného zakladatelského týmu, klinicky ověřovaného produktu a jasně definovaného problému s globálním rozměrem. Chirurgická robotika dnes dokáže zvyšovat přesnost a ergonomii, ale stále naráží na nedostatek vyškolených specialistů a dlouhou učební křivku. Andromeda k tomu přistupuje softwarově a její AI-native platforma se může postupně učit z každého výkonu,” nechala se slyšet investiční ředitelka JSK Petra Cihlářová.
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S jakými konkrétními problémy by řešení od Andromedy mohlo v brzké budoucnosti pomoci? Tak například se specializovaným urologickým výkonem známým jako HoLEP, což je zkratka pro moderní a šetrnou endoskopickou metodu, která k odstranění nezhoubně zbytnělé prostaty používá sofistikovaný laser. Platforma má zkrátit dobu zaškolení chirurgů a umožnit nemocnicím poskytovat specializované výkony i bez úzce profilovaného specialisty přímo na místě.
„Investice do Andromeda Surgical propojuje dvě naše dlouhodobé investiční priority, kterými jsou zdravotnictví a špičkové technologie. Právě projekty, které využívají technologické inovace k řešení konkrétních problémů ve zdravotnictví a zároveň mají potenciál uspět na globálním trhu, jsou přesně tím, co v rámci naší investiční strategie hledáme,“ dodala Kijonková.