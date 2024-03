KFC loni v Česku obsloužilo 25 milionů zákazníků a vyhlíží další růst. Nejlépe se prodávají tortillové produkty

Na zdejším trhu působí 30 let, má tu127 poboček v celkem 40 městech, pracuje pro ni asi sedm tisíc zaměstnanců a vloni obsloužila zhruba 25 milionů zákazníků. Právě takovými statistikami se může aktuálně chlubit společnost KFC, jeden z největších řetězců rychlého občerstvení v České republice.





„Naší vizí je, aby křupavé kuřecí kousky z KFC mohli ochutnat lidé ze všech koutů Česka,“ prozradila šéfka zmíněného fastfoodu pro místní a rakouský trh Ivana Makalová Dlouhá. Zároveň dodala, že i letos hodlá společnost rozšiřovat síť restaurací v podobném tempu jako v roce 2023. Během něj KFC otevřelo celkem devět nových poboček, a to například v Litoměřicích, Berouně či Strakonicích.





A kteréže pokrmy si zákazníci objednávali nejčastěji? Hned za čtvrtinu všech prodejů byly zodpovědné twistery a qurrita. „S tortillovými produkty jsme v ČR začali v roce 2001, kdy byly pro většinu Čechů něčím zcela novým. Troufám si říct, že tortilly jsme vlastně Čechy naučili jíst my v KFC,“ prohlásila Makalová Dlouhá.

Také pro letošní rok počítá značka původem z amerického státu Kentucky na zdejším trhu s růstem. Co do počtu obsloužených strávníků si chce polepšit o osm až devět procent, což by v absolutních číslech znamenalo dosažení hranice 28 milionů. „Do Česka jsme přišli před 30 lety a zákazníci si naše kuřecí pochoutky okamžitě zamilovali. Pokračujeme s jasnou ambicí být jedničkou na českém trhu v oblasti restaurací s rychlou obsluhou,“ řekla dále manažerka.