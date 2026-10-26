Když to člověk do lékárny nestíhá. Alza spouští pro vybranou skupinu zákazníků asistovaný výdej léků na předpis

Společnost Alza, která se dlouhé roky těší z role české e-commerce jedničky, oznamuje další významnou novinku. V rámci pilotního provozu bude lidem do svých AlzaBoxů doručovat léky na předpis.
V první fázi má být služba podle vyjádření společnosti dostupná pouze pro vybranou skupinu zákazníků. Ti si budou moci své léky vyzvednout kdykoliv v určené termo-monitorované schránce v jednom z více než sedmi set výdejních boxů nacházejících se v Praze a blízkém okolí.
Alza začala prodávat počítače za 17 milionů. Jsou určeny pro provoz umělé inteligence
„Naším cílem je usnadnit přístup k lékům lidem, pro které je osobní návštěva lékárny složitá nebo časově náročná. Služba pomůže seniorům, nemocným i vytíženým zákazníkům získat potřebné léky pohodlněji, bez nutnosti dojíždět do lékárny, přičemž samotný výdej vždy probíhá standardně přímo v lékárně,“ komentuje novinku místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.
Vše funguje skrze firemní mobilní aplikaci, do níž zákazník zadá identifikátor svého eReceptu nebo načte jeho QR kód. Následně v ní zvolí cílový AlzaBox a udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení. Lékárník vzápětí ověří dostupnost léku, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje.
„Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky anebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta,“ doplňuje Bena s tím, že lhůta pro vyzvednutí činí 24 hodin a členové programu AlzaPlus+ mají i v tomto případě doručení zdarma.