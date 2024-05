Když se z letenky stane vstupenka. Aerolinky Emirates lákají turisty do Dubaje vstupy zdarma na řadu tamních atrakcí

Dubaj se pro Čechy poslední dobou stává čím dál oblíbenější dovolenkovou destinací. Konec konců, let z Prahy, který nabízí hned několik leteckých společností, tam trvá zhruba šest hodin, přičemž unikátních míst, jež v této emirátské metropoli stojí za navštívení, je více než dost. A na některé tamní atrakce se v průběhu nadcházejícího léta mají turisté možnost dostat zcela zdarma, postačí jim k tomu nákup zpáteční letenky u společnosti Emirates.





„Ať už letíte do Dubaje, nebo zde máte přestup během delší cesty, s vaší palubní vstupenkou získáte přístup k exkluzivním nabídkám v mnoha restauracích, obchodech a službách, stejně jako v řadě oblíbených atrakcí a luxusních lázní jak v Dubaji, tak i v celých Spojených arabských emirátech,“ píší aerolinky ve své tiskové zprávě.





Kam konkrétně se lidé s platnou zpáteční letenkou dostanou? Tak například na známou vyhlídku The View na ostrově The Palm, do zábavního parku Aya Universe, aquaparku Wild Wadi Water Park či tematických parků Dubai Parks & Resorts.

Akci je možné využít od 22. května do 11. června tohoto roku, a to pro cesty od soboty 25. května do konce letošních letních prázdnin. Další várku slev pak mohou turisté mířící do Dubaje získat prostřednictvím karty My Emirates Pass, díky níž ušetří na návštěvě nejvyšší vyhlídkové plošiny světa umístěné na mrakodrapu Burdž Chalífa.

Více informací o tom, jak nabídku uplatnit a co vše zahrnuje, se zájemci dozví na internetových stránkách společnosti.