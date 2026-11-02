Když Rusové, tak bez nás. Tipsport se ostře vymezil proti startu „sborné“ na hokejovém MS

Páteční stanovisko mezinárodního Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mnohým vyrazilo dech. Ruská federace se má s okamžitou platností vrátit do světového hokeje, a tedy se zúčastnit mimo jiné květnového mistrovství světa v Německu.
Řada evropských hokejových svazů, včetně toho českého i samotné Mezinárodní hokejové federace (IIHF), která většinu z těchto turnajů oficiálně pořádá, vyjádřila nad rozhodnutím CAS znepokojení. O dalším postupu budou jejich šéfové teprve jednat, avšak například Švédové se již nechali slyšet, že ačkoliv s verdiktem arbitrážního soudu nesouhlasí, šampionát jako takový bojkotovat nehodlají.
Měli by Češi v případě účasti Rusů bojkotovat mistrovství světa?
Kdo se však proti případnému startu ruských hokejistů na nadcházejícím mistrovství světa vymezil celkem hlasitě a jednoznačně, je oficiální sponzor turnaje, společnost Tipsport. Pakliže by „sborná“ skutečně měla v Německu hrát (paradoxně na úkor Ukrajiny, která se do elitní skupiny probojovala), pak s tím česká sázková kancelář nechce mít v inkriminovaných zápasech nic společného.
„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech,“ řekl pro Hospodářské noviny mluvčí společnosti Václav Sochor.
Zda Rusové na květnovém mistrovství světa doopravdy nastoupí, je navzdory rozhodnutí CAS stále ve hvězdách. IIHF má o dalších krocích jednat v pondělí, stejně tak jako Český svaz ledního hokeje. Zástupci Německa pak dokonce uvedli, že zvažují i případné vzdání se pořadatelství, zatímco z Kanady zaznívají hlasy, že by úřady mohly pro blížící juniorský šampionát, jenž se odehraje ve městech Edmonton a Red Deer, jednoduše ruským hokejistům nevydat víza.