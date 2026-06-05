Kam se hrabou Star Wars! Lego představilo nejsložitější stavebnici ve své historii, jeho Sagrada Familia má 12 tisíc kostiček

Letos uplyne 100 let od smrti zřejmě nejznámějšího španělského architekta Antoniho Gaudího. A dánská společnost Lego se toto výročí rozhodla oslavit s opravdu velkou parádou.|Představila totiž svoji nejsložitější stavebnici vůbec – repliku barcelonského chámu Sagrada Familia.
Tato ikonická stavba vzniká v katalánské metropoli již od roku 1882. Letos dosáhla své konečné výšky poté, co dělnici v únoru osadili na vrchol její věže Ježíše Krista 17metrový kříž. Díky němu se nyní tyčí do úctyhodné výšky 172,5 metru, což z ní dělá zároveň nejvyšší chrám na světě.
A historii nyní přepisuje i samotné Lego. Nová stavebnice totiž čítá celkem 12 060 kostiček, tedy více než kterýkoliv jiný set v nabídce dánské společnost. Včetně ikonických sérií z filmových ság Star Wars, Harry Potter a všech dalších.
Vedle počtu dílů každopádně tato replika ohromí i svými vlastními rozměry. Je 62 centimetrů vysoká, na šířku měří 47 centimetrů, zatímco hloubka činí dalších 39 centimetrů.
Pro všechny ty, koho výše uvedené proporce zlákaly, je tu naneštěstí minimálně jedna lehce smutná zpráva. Na svoji novou vysněnou stavebnici si musejí počkat až do 1. listopadu, právě tehdy totiž půjde do prodeje. Další důležitou informací, která by zde měla zaznít, je bezesporu cena. V rámci předprodeje je nyní k mání za 18 499 korun.