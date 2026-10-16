Je to pořád hra, nebo už film? Vyšel nový trailer k očekávanému GTA VI, zahrát si ho můžete již za měsíc

Zbraně, krásná auta, ještě hezčí dívky, pouliční honičky i vybuchující vrtulník. Zkrátka akce na každém kroku. GTA VI, podle mnohých nejočekávanější hra desetiletí, se představilo v dalším novém traileru. Pouhý měsíc a pár dní před oficiálním vydání. To je naplánované na 19. listopadu (letošního roku, jizlivá poznámka redakce).
Důvodů, proč se hráči po celém světě na nové „GTAčko“ tolik těší, je bezesporu celá řada. Jedním z nich je i propracovaná grafika. Že si vývojáři z Take Two dali na tomto titulu obzvláště záležet, naznačovaly již předchozí trailery. A i ten nejnovější to potvrzuje. Ostatně, posuďte sami.
GTA VI, jehož příběh se odehrává ve fiktivním americkém státě Leonida, který zde představuje Floridu, a všem playerům dobře známém Vice City (Miami), vyjde nejprve na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jak přitom uvádí náš sesterský web Cnews.cz, brzy by se mohli dočkat i vyznavači hraní na počítači. S odkazem na informace serveru GamesBeast píše o tom, že „PC verze GTA VI by mohla dorazit už v prvním čtvrtletí příštího roku“, ačkoliv ani vydavatel Rockstar ani vývojáři z Take-Two „tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdili“.
Koupíte si nové GTA VI?
„Rychlejší vydání na PC by však dávalo smysl z obchodního hlediska. Rockstar Games bude chtít hru zpřístupnit co největšímu počtu hráčů. Odhaduje se, že vývoj hry stál více jak dvě miliardy dolarů, a přestože už nyní dosahují předobjednávky extrémních čísel, počítačoví hráči stále představují nemalou část trhu,“ dodává Cnews.cz.