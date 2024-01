Jako v seriálu Knight Rider? Volkswagen přidá do svých aut ChatGPT, jeho asistent odpoví na otázky a nastaví i teplotu

Automobilka Volkswagen přidá do svých aut populárního chatbota ChatGPT. Představitelé společnosti to oznámili na veletrhu CES 2024, který se nyní koná v Las Vegas. Nová funkce by byla k dispozici u aut, která jsou vybavena hlasovým asistentem IDA.





Podle magazínu TechChrunch by se to týkalo primárně elektrických modelů jako jsou ID.7, ID.4, ID.5 a ID.3. Chatbot využívající AI by se ale měl objevit postupně i v nových modelech Tiguanu, Passatu i Golfu. Hlasový asistent IDA vylepšený o umělou technologií od společnosti OpenAI, která stojí za populárním chatbotem ChatGPT, by usnadnil řidičům ovládání navigace a dalších prvků infotaimentu, zároveň by dokázal odpovídat na obecné otázky.





Měl by umět i pochopit, co dělat, když řidič řekna větu „Je mi zima“. V takovém případě by měl zvýšit teplotu v autě. „Naši zákazníci si nechtějí nastavovat sedadla ručně,“ řekl podle agentury Reuters na veletrhu CES člen představenstva značky Volkswagen Kai Grünitz, který je zodpovědný za technický rozvoj. „Chtějí využívat systémy umožňující hlasový dialog,“ doplnil.

Zákazníci v Evropě a v Severní Americe by mohli mít auta s vylepšeným asistentem k dispozici už v druhém čtvrtletí letošního roku. Podle zveřejněných informací půjde asistenta spustit povelem „Hello IDA“ nebo nebo stisknutím tlačítka na volantu. Detaily popisuje firma i na blogu na svých stránkách.