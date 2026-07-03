Jako téměř třistakrát na Mount Everest. Pražští uživatelé elektrokol Lime v červnu vystoupali přes 2 630 kilometrů

Během letošního června nastoupali uživatelé sdílených elektrokol Lime v Praze dohromady více než 2 630 výškových kilometrů, což zhruba odpovídá 298 výjezdům od hladiny moře až na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest. Podle společnosti to ukazuje, že o využívání elektrokol pro jízdu do kopcovitého terénu je v Praze velký zájem.
Mezi nejpopulárnější lokality s velkým stoupáním patří například okolí Vyšehradu a Vítkova, na levém břehu jsou to pak Hradčany, Břevnov či Veleslavín. Data zároveň ukazují, že průměrná jízda na kole Lime zahrnuje stoupání necelých 27 výškových metrů, desítky uživatelů ale během jediné jízdy vystoupaly přes 300 výškových metrů. To je mimochodem zhruba dvojnásobek převýšení mezi Újezdem a Petřínskou rozhlednou.
Zajímavé přitom je, že cyklisty od jízdy neodradily ani vysoké teploty. Třeba 27. června krátce před polednem, kdy teploty v Praze přesahovaly 30 stupňů Celsia, nastoupal jeden z nich na trase dlouhé 8,5 kilometru celkem 254 výškových metrů. Rekord za červen pak činí 438 metrů během jedné jízdy.
„V kopcovitém prostředí se ukazuje největší výhoda sdílených elektrokol – lidé se nemusí bát ani delších nebo prudších stoupání a mohou kolo využívat pro každodenní přesuny po městě i během horkých letních dnů, kdy ocení, že do cíle nepřijedou vyčerpaní a zpocení. Aby ale mohlo kolo využívat ještě více lidí, je důležité pokračovat v budování kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury. Podle dat z našich uživatelských průzkumů je její nedostatek pro Pražany největší překážkou častějších cest na kole,“ uvedl Václav Petr, ředitel Lime pro Česko.