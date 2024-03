Jak vypadá technologický „mozek“ Formule 1? Z městečka u Londýna se odbavují přenosy závodů

Formule 1 není jen o závodění, jde zároveň velký mediální byznys. Společnosti Liberty Media, jež F1 provozuje, od roku 2020 opět rostou tržby – loni dosáhly na 3,2 miliardy dolarů s meziročním skokem o 25 procent.





Skomírající zájem o závodění na okruzích pomohl oživit od roku 2019 existující seriál Drive to Survive, který F1 připravuje společně s Netflixem. F1 má dnes kolem 700 milionů fanoušků a s tím roste i prodej vysílacích práv.





Kolegům ze serveru Lupa.cz se podařilo dostat do zázemí technologického centra Formule 1, které sídlí v desetitisícovém městě Biggin Hill kousek od Londýna. Podívejte se, jak to v „mozku“, do kterého se během závodů schází obraz, zvuk a data s tím, že se vše pomocí serverů, počítačů a lidské práce zpracuje a v upravené podobě pošle do světa koncovým konzumentům, vypadá.