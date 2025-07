Jak slíbili, tak činí. Beauty skupina Bezvavlasy otevírá e-shop ve Slovinsku, do konce roku by měla přidat další trh

Česká beauty skupina Bezvavlasy vstoupila pod vedením šéfa Daniela Horáka do Slovinska. V této dvoumilionové zemi otevřela vlastní e–shop, čímž tak počet trhů, na kterých působí, navýšila na šest. Další zemi by navíc měla přidat ještě do konce letošního roku.





„Naše expanzní strategie se ukazuje jako velmi efektivní. Díky přeshraničnímu působení dokážeme otevírat nové trhy s nízkými náklady – využíváme logistiku z České republiky, nemusíme zřizovat lokální pobočky a překlad e-shopů realizujeme s pomocí technologií umělé inteligence,“ komentuje Horák. „Robustní platforma a optimalizovaný sklad nám umožňují jednoduché, rychlé a levné škálování na další trhy,“ dodává s tím, že čtveřice zemí, do kterých v letech 2024 (Chorvatsko a Rumunsko) a 2025 (Slovinsko +1) společnost vstoupila, se bude na celkovém letošním obratu skupiny podílet hned z 12 procent.

Kromě expanze se pozornost managementu v uplynulých týdnech a měsících soustředila rovněž na znovuotevření zrekonstruované prodejny v pražské Rabasově ulici. Provozovna patří mezi historickynejvýkonnější pobočky skupiny a jako taková prošla zároveň kompletním redesignem.