Jak se pilotuje Drak? Astronaut Svoboda zahajuje další fázi výcviku pro misi na ISS

Mise, v rámci které by se do kosmu, či snad přesněji řečeno na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), měl vypravit i budoucí český astronaut Aleš Svoboda, se nezadržitelně blíží. Stát by se tak mělo již během nadcházejícího roku.
S ohledem na tuto skutečnost proto Svoboda zahajuje další fázi svého výcviku, která zahrnuje mimo jiné přípravy na pozici pilota kosmické lodi Dragon (česky Drak) vyvinuté společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Během následujících měsíců jej čeká nácvik postupů pro mimořádné situace, oblékání do skafandru, nastupování do kosmické lodi a její opouštění, ale stejně tak i simulace přiblížení a spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí a následného návratu na Zemi.
Některé výcvikové bloky se budou odehrávat v Evropě, ostatní ve Spojených státech ve střediscích zmíněné SpaceX, NASA i firmy Vast, pro kterou půjde o vůbec první komerční misi do vesmíru.
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„Začátek výcviku pro naši misi je pro mě významným milníkem. Dosavadní příprava mi dala velmi dobrý základ, teď už se ale budeme soustředit na konkrétní kosmickou loď, konkrétní posádku a jednotlivé fáze našeho letu. Velkou motivací i závazkem je pro mě příprava na roli pilota. Moje dosavadní kariéra v Armádě České republiky, zejména zkušenosti stíhacího pilota, mě na tuto výzvu skvěle připravila. Čeká mě intenzivní výcvik a spousta nové práce, na kterou se moc těším. Zároveň chci, aby mise nebyla jen o samotném letu, ale abychom tuto mimořádnou příležitost co nejlépe využili pro českou vědu, technologie a vzdělávání a také k tomu, abychom mladé lidi inspirovali k aktivnímu životu,” nechal se slyšet sám Svoboda.