Jak může vypadat nové centrum Špindlerova Mlýna? Odborná porota vybrala dva vítězné návrhy

Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna zná své vítěze. Odborná porota po vyhodnocení finálních návrhů doporučila práce ateliérů Sadovsky & Architects a ADR, které podle ní nabízejí funkční urbanismus a zároveň nejlépe splňují požadavky zadání.
„Výstupy soutěže nepředstavují konec diskuse o budoucnosti centra Špindlerova Mlýna. Naopak vytvářejí kvalitní odborný základ pro další rozhodování města a investora o podobě tohoto mimořádně významného území. Oba doporučené návrhy představují velmi odlišné přístupy, jejichž porovnávání může přispět k nalezení řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a bude mít podporu města i jeho obyvatel,“ řekl předseda poroty Igor Marko.
Do soutěže, která probíhala podle pravidel České komory architektů, se přihlásilo celkem 33 týmů z České republiky i zahraničí. Vítězné návrhy budou nyní sloužit jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem, kterým je společnost Penta Real Estate.
„Od začátku jsme soutěž vnímali jako transparentní cestu, jak získat co nejširší spektrum kvalitních pohledů na nové centrum města. Aby centrem už nebyla nepřehledná křižovatka, ale živé prostorné náměstí s kluzištěm, kulturním sálem i radnicí – zkrátka s tím, co si bude město a jeho obyvatelé přát. Nyní společně s vedením města musíme nalézt rovnováhu mezi jejich potřebami, představami místních a zájmem investora. Výsledkem musí být živé centrum, které bude dlouhodobě fungovat pro všechny celoročně,“ shrnul David Musil, šéf společnosti Penta Real Estate.