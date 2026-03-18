Italské Avio Aero hodlá letos v Česku investovat takřka 200 milionů korun. Peníze půjdou hlavně na výrobu turbovrtulového motoru Catalyst

Pražský závod italského podniku Avio Aero se letos dočká významné finanční investice. Mateřská společnost se sídlem ve městě Rivalta di Torino, která je součástí amerického výrobce GE Aerospace, hodlá do zdejší fabriky „napumpovat“ v přepočtu 197,5 milionu korun. Peníze poslouží na rozšíření produkční kapacity a výrobu a montáž jejího turbovrtulového motoru Catalyst, jenž pohání například malý letoun Beechcraft Denali.
„Tato významná investice odráží náš dlouhodobý závazek vůči evropskému leteckému průmyslu, který je klíčovým trhem pro mnoho našich zákazníků,“ uvedl Riccardo Procacci, generální ředitel Avio Aero. „Rozšiřováním pokročilých výrobních a testovacích kapacit po celé Evropě jsme lépe připraveni uspokojit rostoucí poptávku zákazníků a zároveň podporovat komunity a ekonomiky, ve kterých působíme,“ dodal.
Část finančních prostředků, jež byly ze strany vedení GE Aerospace vyčleněny v rámci nového evropského investičního plánu v hodnotě více než 2,7 miliardy korun, poputuje podle tiskové zprávy Avio Aero též na pořízení pokročilých strojů a vybavení, ale i do modernizace místní infrastruktury a turbovrtulových motorů řady H. Ty pohánějí mimo jiné slavné letouny Let L-410 Turbolet české výroby.