Investown vloni svým klientům vyplatil na výnosech bezmála půl miliardy korun

Česká společnost Investown, skrze jejíž platformu mohou lidé skupinově investovat do tuzemských nemovitostí, hlásí další vydařený rok. V něm její klienti proinvestovali na 3,2 miliardy korun napříč 191 různými projekty. Firma jim na oplátku na výnosech vyplatila částku 474,2 milionu.
„Rok 2025 ukázal, že klíčové není, kolik investice slibují, ale kolik peněz se investorům skutečně vrací. Právě návrat kapitálu z dokončených projektů považujeme za zásadní měřítko funkčnosti celého modelu a dlouhodobé důvěry investorů,“ komentuje šéf Investownu Alan Pock.
Jeho firma ke konci loňského roku spravovala zajištěné úvěry v celkové hodnotě šesti miliard korun, a to navzdory skutečnosti, že z úspěšně dokončených projektů vrátila klientům kapitál ve výši půl druhé miliardy. Co se počtu investorů týče, ten v průběhu loňska narostl na 182 tisíc osob. Nejsilnějším měsícem byl červenec, během něhož se podařilo proinvestovat celkem 344 milionů.
„Vidíme posun od spekulativního chování k racionálnímu investování. Lidé se víc ptají na cashflow, zajištění a dlouhodobou udržitelnost. To je přesně prostředí, pro které je náš model navržený. Objem kapitálu, který dnes v Česku proudí mimo bankovní sektor, jasně ukazuje, že alternativní financování už není okrajovou záležitostí. V prostředí vyšších úrokových sazeb a opatrnějších bank hledají lidé cesty, jak své peníze zhodnocovat systematicky a srozumitelně,“ dodává Pock.