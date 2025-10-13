Menu Zavřít

Investiční skupina Simony Kijonkové koupila podíl v americkém startupu, který usnadňuje vyšetření prsu

Dnes
Simona Kijonková
Investiční skupina JSK Investments, za kterou stojí někdejší majitelka Zásilkovny Simona Kijonková, má za sebou první zahraniční nákup. Vstoupila do amerického startupu iSono Health, který vyvinul systém na automatizovaný a přenositelný 3D ultrazvuk prsu.

ATUSA, jak se systém jmenuje, umožňuje ženám rychlé a snadné preventivní vyšetření i v oblastech s omezenou dostupností zdravotní péče. Kontrola zabere dvě minuty a výsledky jsou následně okamžitě vyhodnoceny, čímž se urychluje odhalení případných nádorů prsu. Těch je každoročně po celém světě diagnostikováno víc než dva miliony.

„Jsem přesvědčena, že bychom v České republice měli být vděční za kvalitní zdravotní systém, protože to není samozřejmost ani ve vyspělých zemích, jako jsou Spojené státy. V ČR je každý rok diagnostikováno přibližně 7 000 žen s rakovinou prsu, přičemž včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 %. Apeluji na všechny ženy v Česku – po 45. roce máte nárok jednou za dva roky na preventivní mamografické vyšetření. Využijte toho, že máme prevenci a zdravotnictví na vysoké úrovni,“ uvedla k investici Simona Kijonková, zakladatelka JSK Investments.

Vybudovat miliardovou firmu není žádný zázrak, je za tím jen spousta tvrdé práce a dřiny, říká Kijonková
