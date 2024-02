Investice do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě na desetiletém minimu. Český kapitál zůstává nejsilnější v regionu

Komerční nemovitosti ve střední a východní Evropě investory aktuálně příliš nelákají. Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti Colliers, která se specializuje na poskytování služeb a správu investic právě v sektoru komerčních realit. Investiční aktivita se podle ní v současnosti nachází na desetiletém minimu, když vloni meziročně poklesla o zhruba polovinu a zastavila se na objemu 5,1 miliardy eur (průměrně se přitom pohybuje právě na úrovni nějakých 10 miliard).





Důvodů, proč tomu tak je, je dle Colliers vícero. Mezi ty stěžejní pak patří především „vyšší výpůjční náklady a cenový rozdíl mezi očekáváním kupujících a prodávajících“, píše se v tiskové zprávě společnosti.





Zajímavým zjištěním je, že na celkových regionálních objemech investic do komerčních nemovitostí se nejvíce podílel právě český kapitál. Jeho příspěvek činil úrovně 28 procent. Situace na zdejším trhu s tímto druhem realit zase ale až tak veselá není, ba naopak.

„Celkový objem investic v České republice ve čtvrtém čtvrtletí 2023 činil 164 milionů eur, přičemž většinu aktivit tvořily kancelářské nemovitosti. Celoroční výsledky za rok 2023 byly poměrně slabé, objem investic dosáhl pouze 1,15 miliardy eur a klesal již třetí rok po sobě. Objem v roce 2023 rovněž představoval nejnižší celkovou hodnotu zaznamenanou od roku 2014. Počet transakcí navíc jen těsně překročil 40 případů,“ uvádí dále analýza.

Dobrou zprávou každopádně je, že co se letošního roku týče, měl by být v daném ohledu o něco lepší než ten předcházející. V rámci regionu CEE-6, do něhož vedle České republiky patří i Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, se počítá s investicemi na úrovni šesti miliard eur a v samotném Česku pak mezi 1,2 až 1,4 miliardami.

„Některé transakce již byly oznámeny, takže základy investičního trhu pro rok 2024 již byly položeny. Nedávný prodej Olympijské zahrady společností CPI PG místnímu investorovi by měl pozitivně ovlivnit další investory, aby pokračovali ve svých investičních plánech na další rozmístění kapitálu v České republice,“ komentuje Omar Sattar a dodává: „Ještě významnější byl potvrzený prodej obchodního centra Arkády Pankrác po kontrole antimonopolního úřadu. Hrdým majitelem se stal realitní fond Trigea, který tak do svého rostoucího portfolia přidal nový korunovační klenot. Oznámená prodejní cena činila přibližně 265 milionů eur, což nejen podtrhuje sílu kapitálu českých investorů, ale také představuje téměř čtvrtinu celkového ročního objemu investic v roce 2023.“