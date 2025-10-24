Indie a Čína se spoléhají na ruskou ropu. Nové americké sankce proti Rosněfťu a Lukoilu to ale můžou změnit

Americký prezident Donald Trump zavedl nové protiruské sankce, které se vztahují na firmy Rosněfť a Lukoil, a také na téměř tři desítky jejich dceřiných společností. Cílem těchto kroků je vyvinout větší tlak na Moskvu a přimět tamní režim k ústupkům při jednání o konci války na Ukrajině.
Pokud budou sankce skutečně uplatněny, mohly by představovat velmi silnou páku. Spojené státy by totiž na jejich základě mohly zahraničním společnostem zakázat jakékoliv obchodování s oběma sankcionovanými ruskými firmami. V případě, že by společnosti jejich nařízení nerespektovaly, úřady v USA by je mohly odříznout od přístupu k americkým bankám a dolarům, což by jim prakticky znemožnilo přístup do mezinárodního finančního systému.
Výše popsaná situace by podle Wall Street Journal představovala velký problém především pro Čínu a Indii. Obě země dohromady totiž aktuálně kupují asi 85 procent veškeré ruské ropy, takže jejich ekonomiky jsou na ní do velké míry závislá. Opačná situace by ale byla mnohem horší, jelikož velké banky a společnosti v Číně a Indii by bez přístupu na mezinárodní trh nemohly dlouho přežít.
Oslovení analytici se tedy víceméně shodují, že pokud Spojené státy skutečně dané sankce začnou uplatňovat, Čína a Indie nebudou mít na výběr a budou muset začít kupovat ropu od jiných zemí. „Čína strávila měsíce budováním zásob, nemůže se ale vyhnout dopadu Trumpových sankcí. Velké čínské ropné společnosti tedy pravděpodobně přestanou nakupovat ruskou ropu,“ uzavřela Mu-jü Sü, hlavní analytička trhu s ropou v datové firmě Kpler.