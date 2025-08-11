Imper: V Česku letos během prvních šesti měsíců zaniklo o třetinu méně podnikatelských subjektů než vloni

Počet zaniklých podnikatelských subjektů za prvních šest měsíců tohoto roku je ve srovnání se stejným obdobím roku minulého zhruba o třetinu menší. Konkrétně letos v Česku od ledna do června činnost ukončilo 41 042 firem a podnikatelů.
Nejčastěji zanikajícím oborem se podle průzkumu společnosti Imper, která sdružuje detailní informace o veškerých subjektech podnikajících v Česku, staly opravy a údržba motorových vozidel. Hned vzápětí následovalo stavebnictví. „Vznik a zánik nových firem ve stavebnictví výrazně ovlivňuje sezónnost a větší množství zakázek na jaře a v létě. Poptávka po nových bytech trvale roste, což vyvíjí tlak i na stavební firmy – řada z nich navíc vzniká i na klíč a jednorázově v návaznosti na konkrétní developerský projekt. Vliv mají také aktuálně vypisované dotace, jako je třeba Nová zelená úsporám,“ přibližuje šéf Imperu Tomáš Berger.
Data zmíněné společnosti rovněž poukazují na to, že počet nově vzniklých podnikatelských subjektů se ve sledovaném období vyšplhal na úroveň 67 tisíc, z čehož 40 tisíc tvořily OSVČ. Pokud jde o samotný počet nových živností, těch v Česku za prvních letošních šest měsíců přibylo přibližně 118 tisíc. „Při pohledu na počet nových živností je potřeba brát v potaz také to, že podnikatel si jich může samozřejmě registrovat více, což se většinou i děje. I proto je nových živností přibližně třikrát více než nově registrovaných OSVČ,“ objasňuje Berger s tím, že z více než 16 tisíc nových firem tvoří hned 429 takovýchto subjektů akciové společnosti. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst přesahující 25 procent.