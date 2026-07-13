Hypotéky dále zdražují. Průměrná sazba stoupla v červenci na 5,32 procenta

Jak vyplývá z nejnovějšího Swiss Life Hypoindexu, hypotéky nabízené tuzemskými bankami v červenci dále zdražují. Konkrétně jejich průměrná sazba meziměsíčně stoupla o 0,02 bodu na 5,32 procenta, čímž se tak vrátila na úroveň z předloňského listopadu.
Plánujete si v letošním roce sjednávat hypotéku?
„Jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod pětiprocentní hranici se rychle rozplynula,“ komentuje současnou situaci na trhu analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora. Nejvýhodnější dle jeho názoru nyní zůstávají hypoteční úvěry s tříletou fixací, v jejichž případě se průměrná nabídková sazba pohybuje kolem 5,02 procenta. Naopak nejdráže vycházejí fixace na dobu deseti let – zde musejí potenciální klienti počítat s 5,86procentní průměrnou sazbou.
„Banky při stanovování úrokových sazeb sledují především vývoj dlouhodobých tržních sazeb, zejména úrokových swapů. Ty odrážejí očekávání finančních trhů ohledně budoucí inflace, ekonomického růstu i měnové politiky a představují skutečné náklady bank na dlouhodobé financování hypoték,“ uvádí zmíněná společnost v tiskové zprávě.
Co se budoucího výhledu týče, experti očekávají spíše stagnaci sazeb s možností jejich mírného poklesu. Jestli, potažmo kdy k němu dojde, je ale v tuto chvíli nejasné. Banky podle analytiků Swiss Life Select v tomto ohledu pravděpodobně příliš pospíchat nebudou, počkají si na potvrzení, že se nedávná inflační rizika „skutečně podařilo dostat pod kontrolu“.