Hotel Fairmont Golden Prague obhájil dva klíče Michelin. Podívejte se, jak uvnitř vypadá

Pražský Fairmont Golden Prague podruhé za sebou získal dva MICHELIN Keys a zůstává jediným tuzemským hotelem s tímto oceněním. Mezi nejlepší hotely světa se zařadil rok a půl po otevření.
Výsledky zveřejnil MICHELIN Guide v letošní globální selekci Hotel Selection 2026. Michelin, známý hlavně hvězdami pro restaurace, hodnotí hotely od roku 2024. Nezávislí inspektoři udělují jeden až tři klíče podle charakteru a architektury hotelu, úrovně služeb a celkového zážitku z pobytu. Dva klíče označují výjimečný hotel.
Letošní výběr zahrnuje 2 832 hotelů po celém světě, z nichž 155 má tři klíče, 657 dva klíče a 2 020 jeden klíč. Nejsilnějším regionem zůstává Evropa s 1 338 oceněnými hotely. Vede Itálie (224), následuje Francie (220), Velká Británie (131) a Německo (130).
„Obhájit dva MICHELIN Keys znamená každý den znovu potvrzovat vysokou úroveň služeb a zážitku, který hostům nabízíme,“ uvedl generální ředitel hotelu Gerhard Struger.
Perla českého brutalismu v Pařížské se otevírá. Legendární pražský hotel slibuje po náročné rekonstrukci skvělý design i gastronomii
Hotel se otevřel v dubnu 2025 po rozsáhlé rekonstrukci brutalistní budovy ze 70. let od architekta Karla Filsaka na začátku Pařížské ulice. Přestavbu vedl Marek Tichý z ateliéru TaK Architects. Hotel má 320 pokojů, apartmánů a servisovaných rezidencí, šest restaurací a barů, spa a konferenční prostory pro 530 hostů. Provozuje ho síť Fairmont Hotels & Resorts, která patří do skupiny Accor. Stojí za ním české podnikatelské rodiny.
Letos hotel získal také titul Gurmánský hotel roku od Gault&Millau Czechia. Jeho střešní restaurace Zlatá Praha šéfkuchaře Maroše Jambora má tři kuchařské čepice.