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Hotel Fairmont Golden Prague obhájil dva klíče Michelin. Podívejte se, jak uvnitř vypadá

Redakce
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Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
Hotel Fairmont Golden Prague
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Pražský Fairmont Golden Prague podruhé za sebou získal dva MICHELIN Keys a zůstává jediným tuzemským hotelem s tímto oceněním. Mezi nejlepší hotely světa se zařadil rok a půl po otevření.

Výsledky zveřejnil MICHELIN Guide v letošní globální selekci Hotel Selection 2026. Michelin, známý hlavně hvězdami pro restaurace, hodnotí hotely od roku 2024. Nezávislí inspektoři udělují jeden až tři klíče podle charakteru a architektury hotelu, úrovně služeb a celkového zážitku z pobytu. Dva klíče označují výjimečný hotel.

Letošní výběr zahrnuje 2 832 hotelů po celém světě, z nichž 155 má tři klíče, 657 dva klíče a 2 020 jeden klíč. Nejsilnějším regionem zůstává Evropa s 1 338 oceněnými hotely. Vede Itálie (224), následuje Francie (220), Velká Británie (131) a Německo (130).

„Obhájit dva MICHELIN Keys znamená každý den znovu potvrzovat vysokou úroveň služeb a zážitku, který hostům nabízíme,“ uvedl generální ředitel hotelu Gerhard Struger.

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Hotel se otevřel v dubnu 2025 po rozsáhlé rekonstrukci brutalistní budovy ze 70. let od architekta Karla Filsaka na začátku Pařížské ulice. Přestavbu vedl Marek Tichý z ateliéru TaK Architects. Hotel má 320 pokojů, apartmánů a servisovaných rezidencí, šest restaurací a barů, spa a konferenční prostory pro 530 hostů. Provozuje ho síť Fairmont Hotels & Resorts, která patří do skupiny Accor. Stojí za ním české podnikatelské rodiny.

Letos hotel získal také titul Gurmánský hotel roku od Gault&Millau Czechia. Jeho střešní restaurace Zlatá Praha šéfkuchaře Maroše Jambora má tři kuchařské čepice.

Zdroj: Youtube.com
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