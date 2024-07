Hollywoodští herci opět míří do stávky. Bojí se, že je umělá inteligence připraví o práci

Rok a půl po skončení rozsáhlé stávky hollywoodských umělců se celá situace může opět zopakovat. Americká odborová organizace Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra) zastupující více než 2500 herců totiž dnes opět vstoupila do stávky, za níž stojí především spory okolo umělé inteligence.





Umělci se obávají, že herní studia budou používat generativní umělou inteligenci k tomu, aby při vytváření animací herních postav zreprodukovali jejich hlas a vzhled. Pokud k tomu skutečně dojde, požadují, aby jim firmy poskytly spravedlivou náhradu.

„Ačkoli bylo dosaženo dohod o mnoha otázkách, zaměstnavatelé odmítají jasně potvrdit, že budou chránit všechny umělce tak, aby nebyli poškozeni jejich aktivitami v oblasti umělé inteligence. Nebudeme souhlasit s žádnou smlouvou, která umožňuje společnostem zneužívat AI k tomu, aby uškodily našim členům,“ uvedla podle BBC odborová unie Sag-Aftra.

Celou situaci se však pravděpodobně nepodaří jen tak vyřešit. Videoherní studia totiž uvedla, že už požadavkům odborů výrazně ustoupila. „Jsme zklamaní, že se odbory rozhodly odejít, když jsme tak blízko k dohodě. Naše nabídka přímo reaguje na obavy společnosti Sag-Aftra a rozšiřuje smysluplnou ochranu AI, která zahrnuje vyžadování souhlasu a spravedlivé kompenzace pro všechny umělce pracující v rámci dohody Interactive Media Agreement,“ řekla Audrey Coolingová, mluvčí 10 producentů videoher, kteří vyjednávali se Sag-Aftrou.