Holding miliardáře Michala Strnada rozšiřuje aktivity. Založil firmu pro vývoj dronů a zbraňových systémů

Průmyslový holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada rozšiřuje své aktivity o oblast bezpilotních systémů. Nově založená akciová společnost AviaNera Technologies se bude věnovat vývoji a výrobě dronů a pokročilých zbraňových řešení, uvedl holding na svých stránkách.
Do čela firmy nastoupil Pavel Čechal, dosavadní výkonný ředitel PBS Group. AviaNera chce navázat na tradici českého leteckého průmyslu a soustředit se zejména na pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky. Podle CSG už probíhají jednání o akvizici několika evropských podniků z oboru.
„AviaNera má strategickou příležitost stát se klíčovým dodavatelem v oblasti pohonných jednotek nové generace pro vojenské bezpilotní aplikace,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Čechal.
Nový podnik bude úzce spolupracovat s dceřinou společností CSG Excalibur International, která má na starosti obchod a integraci systémů pro armády i bezpečnostní složky. Tím chce holding posílit kontrolu nad celým výrobním řetězcem a zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.
„Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů. Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií,“ dodal k tomu Michal Strnad, majitel a CEO skupiny CSG.